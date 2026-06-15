Kiev celebra inicio de negociaciones de adhesión y espera abrir todos los bloques en julio

En un mensaje publicado en X, Sviridenko calificó el día de hoy de “histórico” para su país, y dijo que Ucrania aspira a que los cinco grupos de capítulos que aún no se han abierto empiecen a evaluarse también “a mediados de julio”.

La comisaria europea de Ampliación Kos también puso hoy julio como meta temporal para que se complete la apertura de todos los bloques que han de evaluársele a Ucrania.

“Hemos hablado sobre los próximos pasos del Gobierno y el Parlamento de Ucrania para cumplir nuestros compromisos dentro del proceso de adhesión a la UE”, dijo Sviridenko sobre la conversación que mantuvo con Kos, a la que agradeció su apoyo a las aspiraciones de integración de Kiev.

El grupo de capítulos que la UE comenzará a evaluar se refiere a cuestiones de Estado de Derecho y leyes fundamentales. Su apertura fue bloqueada por Hungría hasta la salida del poder tras su derrota electoral en abril del ahora exprimer ministro magiar Viktor Orbán.

El sucesor de Orbán, Péter Magyar, ha levantado el veto que bloqueaba los progresos de Ucrania en su camino a la integración tras aprobar Kiev una reforma de su legislación que da más derechos a la minoría húngara en Ucrania.