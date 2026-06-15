La India desata polémica tras 'vestir' una estatua de 4.500 años en un libro de texto

La estatua de bronce, tal y como reposa en el Museo Nacional de Nueva Delhi, representa a una joven con el pelo recogido, el mentón elevado, y desnuda a excepción de unos brazaletes y un collar.

Sin embargo, la imagen aparece retocada en la última versión del libro de texto de Historia de las Artes, publicado por el Consejo Nacional de Investigación y Formación Educativa (NCERT), en el que la "Bailarina" aparece ahora con el torso sombreado, casi emulando un vestido corto, ocultando así sus senos y la vulva.

Si bien el libro destinado a estudiantes de noveno grado fue publicado a mediados de abril, no fue hasta este lunes cuando el polémico ajuste saltó al debate público y desató críticas contra el NCERT, la entidad gubernamental encargada de los textos escolares.

El historiador Michel Danino, quien trabajó para el NCERT en la elaboración de otro libro de texto, dijo a la agencia PTI que había quedado desconcertado por la decisión.

"La idea de que la desnudez es inapropiada es, en mi opinión, una visión victoriana obsoleta. Sin embargo, hablamos de descolonizar la educación india", dijo a la agencia local.

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"La modificación distorsiona la obra original, del mismo modo que la adición por parte de la Iglesia de una hoja de higuera a la estatua del David de Miguel Ángel en la Edad Media distorsionó esa hermosa obra de arte", añadió.

Danino aseguró que la "Bailarina" ya había sido un punto de controversia durante la reciente elaboración de un libro de Ciencias Sociales, cuando directivos del NCERT pidieron retirarla al no ser "apropiada" para los estudiantes de sexto grado. Finalmente, la foto de la estatua se publicó sin alteraciones.

En declaraciones a The Indian Express, el director del NCERT, Dinesh Prasad Saklani, dijo que no cree que haya una razón específica para la modificación.

A pesar de que la estatuilla de poco más de 10 centímetros de altura ha aparecido íntegramente en libros de texto indios durante años, no es la primera vez que la obra es sujeto del decoro.

Durante la Exposición Internacional de Museos de 2023, el primer ministro Narendra Modi presentó una versión de metro y medio de la estatua que actuaría como la "mascota" del evento. Ella, también, apareció vestida.

"Al imponer normas sociales a la escultura antigua, se atenta contra el patrimonio al borrar su contexto original y su importancia histórica", criticó entonces la historiadora Romila Thapar en una columna.