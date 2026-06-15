La producción industrial en EE.UU. crece ligeramente un 0,1 % en mayo

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial se situó en un 1,7 % por encima del nivel de hace un año.

La producción de equipos de defensa y aeroespaciales creció un 0,9 %, al tiempo que el índice de los materiales de construcción aumentó un 1,1 %.

El índice de manufacturas de bienes duraderos subió un 0,8 % en mayo, con incrementos en casi todas las categorías. Tanto los productos de madera como los minerales no metálicos, minerales metálicos y vehículos de motor ascendieron algo más de un 1 % cada uno.

En el dato de manufacturas no duraderas se registraron caídas en los productos químicos y de productos de plásticos y caucho, siguiendo la tendencia del mes pasado, según la Fed.

El sector de los servicios públicos cayó un 0,4 % con respecto a abril, en el que el descenso del 1,7 % del sector eléctrico compensó el aumento del 8,5 % en el índice de gas natural.

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La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió ligeramente hasta el 76,2 %, 3,2 puntos porcentuales por debajo del promedio (1972-2025).