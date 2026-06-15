La UE abre con Ucrania y Moldavia el bloque fundamental de las negociaciones de adhesión

La eurocomisaria de Ampliación, Marta Kos, calificó la apertura como "el mayor paso hacia la adhesión de Ucrania desde diciembre de 2023", cuando el Consejo Europeo dio luz verde a las negociaciones pese a que Hungría abandonó la sala para no bloquear formalmente la decisión.

"Esta vez nadie ha tenido que salir a por un café", ironizó en la rueda de prensa conjunta con el viceprimer ministro de Ucrania para la Integración Europea y Euroatlántica, Taras Kachka.

Bruselas y Kiev han cruzado "el Rubicón", dijo a su vez Kachka, para quien "la Conferencia Intergubernamental -durante la cual tuvo lugar la apertura- es como una liturgia".

"Hoy ha ocurrido este milagro cristiano: el clúster -como se conocen los bloques temáticos que agrupan los 35 capítulos técnicos de adaptación a la legislación europea- está abierto", afirmó.

El clúster de Fundamentos -el primero en abrirse y el último en cerrarse- abarca el Estado de derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, y actúa como eje central de todo el proceso de adhesión.

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No obstante, los Estados miembros trasladaron asimismo a Kiev su lista de reformas pendientes: una judicatura independiente, una contratación pública transparente y salvaguardias más sólidas contra la corrupción y el crimen organizado, según Kos.

La jornada incluye también la apertura del primer clúster con Moldavia, que comparte con Ucrania calendario y estructura negociadora desde que ambos países obtuvieron el estatus de candidato, en junio de 2022, mientras que se abrieron formalmente las negociaciones en junio de 2024.

La apertura llega después de que Budapest levantara a principios de mes el veto que, bajo el Gobierno de Viktor Orbán, había paralizado durante años el proceso debido a la unanimidad exigida entre los Veintisiete.

Kos había avanzado por la mañana que Bruselas espera abrir los cinco clústeres restantes en julio, que abarcan desde el mercado interior o competitividad hasta la agenda verde, la agricultura y las relaciones exteriores.

La comisaria calificó el día de "megalunes para el proceso de ampliación europea", en alusión también al cierre de dos capítulos por Montenegro y a la apertura paralela del primer clúster con Moldavia, que se espera al final del día.