La UE sanciona a otras seis personas por intentar desestabilizar Moldavia

Entre las personas sancionadas hoy figuran miembros de entidades sucesoras del partido político ilegalizado prorruso SOR y colaboradores cercanos del oligarca Ilan Shor, incluido en la lista negra de la Unión Europea (UE).

Según detalló el Consejo en un comunicado, estas personas "han participado activamente en operaciones financiadas por Rusia destinadas a perturbar las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025" celebradas en Moldavia, y agregó que han coordinado planes de compra de votos y campañas de desinformación.

Algunas de las personas sancionadas también están vinculadas a Evrazia -incluida igualmente en la lista de la UE-, una organización no gubernamental con sede en Rusia a través de la cual se organizaban el reclutamiento, la formación, la difusión de propaganda y las redes sobre el terreno.

En particular, el Consejo incluye en la lista a Irina Vlah, líder del Partido Inima Moldovei, por su papel activo en la organización de un mitin electoral remunerado en julio de 2025, en el que se fingió el apoyo público al recién formado bloque político 'patriótico'. Vlah realizó repetidas visitas a Moscú en el período previo a las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025, reuniéndose con altos funcionarios rusos para recibir instrucciones de coordinación electoral.

También fue sancionado hoy Anton Tregub, un responsable ruso del partido político Moldova Mare, que "coordinó su campaña electoral fomentando el soborno y la corrupción", según la UE.

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El partido fue excluido de las elecciones por financiación ilegal y compra de votos. Anton Usov, otro ciudadano ruso, se infiltró en las estructuras eclesiásticas y coordinó una campaña de influencia movilizando a los sacerdotes e instruyéndoles sobre cómo debían votar sus feligreses.

También es considerado responsable de facilitar pagos a través de canales rusos y de la recopilación sistemática de datos personales durante actos religiosos.

Con las inclusiones de hoy, las medidas restrictivas de la UE se aplican actualmente a un total de 29 personas y cinco entidades.

Las personas y entidades incluidas en el régimen de sanciones de la UE están sujetas a la congelación de activos.

Además, este marco prohíbe proporcionarles fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente. A las personas físicas, se les aplica la prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de cualquier Estado miembro de la UE.

Este marco jurídico sobre las medidas restrictivas se introdujo por primera vez en abril de 2023 a petición de la República de Moldavia.

El Consejo recordó que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania se han intensificado los esfuerzos para desestabilizar Moldavia, "lo cual supone una amenaza directa para la estabilidad y la seguridad de las fronteras exteriores de la UE".