La UE tuvo un déficit comercial de bienes de 7.100 millones en abril

Supone un descenso interanual de 14.400 millones de euros, debido, principalmente, a un aumento del déficit energético (que pasó de los 27.100 millones de euros en abril del año pasado a los 32.800 en el de 2026) y una reducción del superávit en el sector de maquinaria y vehículos (desde 14.500 millones de euros a los 7.100 millones de euros).

En cuanto a la relación comercial con sus principales socios, el superávit comercial con Estados Unidos descendió más de un 42 %, desde 17.100 millones de euros hasta los 9.900 millones; mientras que el déficit con China subió un 10 %, de 29.000 millones de euros a 31.900 millones.

En términos generales, las exportaciones extracomunitarias subieron un 3,2 % (de los 218.700 millones de euros a los 225.700 millones de euros), aunque el aumento de las importaciones fue superior, de un 10,1 % (de los 211.400 millones de euros a los 232.800 millones de euros).

En cuanto al comercio entre los países de la UE ascendió un 7,5 %, de los 345.700 millones de euros a los 371.600 millones de euros.

También la eurozona tuvo un déficit comercial con el resto del mundo de 1.000 millones de euros en abril de este año, en comparación con el superávit de 8.700 millones en el mismo mes de 2025.

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Es un descenso de 8.700 millones de euros, principalmente por el aumento del déficit energético y una reducción del superávit del sector de de maquinaria y vehículos.

Las exportaciones de bienes de la zona euro al resto del mundo en abril de 2026 ascendieron a 255.400 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,0 % con respecto a abril de 2025, que fueron de 243.300 millones de euros; mientras que las importaciones se situaron en 256.400 millones de euros, un 9,3 % más que en abril de 2025, con un valor de 234.600 millones de euros.

El comercio intracomunitario ascendió un 6,5 %, hasta los 237.500 millones de euros, frente a los 223.000 millones de euros en abril del año pasado.