Localizan un cuarto cadáver tras el choque de un barco de pasajeros y un velero en Croacia

Las autoridades del puerto de Split han confirmado el hallazgo del cuerpo en el interior del velero privado que se hundió tras colisionar con un catamarán de transporte de pasajeros cerca de la isla de Solta.

La embarcación está hundida a unos 50 metros de profundidad y el cuerpo será extraído cuando la Fiscalía autorice la operación, informa esa fuente, citada por la emisora N1.

En el velero viajaban ocho ciudadanos checos, de los que cuatro fueron rescatados con vida.

El accidente ocurrió el domingo a las 11.30 hora local cuando un catamarán con 118 pasajeros que cubría la ruta Split-Brac chocó contra el velero, de bandera francesa, que se hundió en el momento.

Las autoridades investigan aún las causas del choque.