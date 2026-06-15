Los partidos de Gobierno de España se abren a eliminar el delito de injurias a la Corona

Portavoces de ambos partidos anunciaron la reforma del Código Penal, para la que esperan contar con el apoyo de partidos independentistas y regionalistas "para que sea una realidad en breve".

En la anterior legislatura, el partido de izquierdas Unidas Podemos ya presentó una reforma para acabar con los delitos de libertad de expresión, que fue tomada en consideración, pero no pudo acabar el proceso legislativo.

Esta legislatura, Sumar volvió a presentar una proposición de ley para acabar con estos delitos, que fue tomada en consideración por la Cámara en diciembre de 2023. "Dos años y medio después, nos congratulamos de que haya podido cerrarse un acuerdo que va a permitir la derogación de estos delitos; las injurias y calumnias a la Corona", dijo el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago.

Y el socialista Artemi Rallo añadió que, con esta reforma, PSOE y Sumar buscan "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como se corresponde con una democracia de calidad y plena, y más en concreto, alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa".

La reforma consiste en quitar y/o modificar varios artículos del Código Penal para suprimir las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, como el Gobierno e instituciones judiciales.

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También se propone despenalizar la utilización de la imagen de la Familia Real, los ultrajes a España y a sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos.

En España hay múltiples antecedentes de procesos judiciales por este delito, como el del rapero Pablo Hasél, que fue condenado en 2018 a dos años de cárcel -ingresó en 2021- entre otros por cantar "Cuántos millones y millones... han saqueado y derrochado durante tantos años... tantos miembros de la familia real", o el también rapero Valtònyc, condenado en 2017 a tres años y medio de cárcel y exiliado en Bélgica, donde estuvo hasta que prescribieron sus penas.

La revista satírica 'El Jueves' también vivió un "secuestro" de uno de sus números por una portada que mostraba una caricatura sexual de los actuales reyes, cuando aún eran príncipes.

También líderes y activistas independentistas han sido perseguidos por ello. En 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar al líder vasco Arnaldo Otegi, condenado por llamar al rey emérito Juan Carlos I "jefe de los torturadores".