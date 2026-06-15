Macron pide neutralizar capacidades iraníes de uranio enriquecido bajo supervisión de OIEA

Durante una entrevista a la televisión TF1 antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, cerca de la frontera con Suiza, Macron señaló que la prioridad de los países de este grupo integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, además de Francia, es lograr que las dos partes en litigio logren un acuerdo "sólido y serio" que garantice la imposibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares en el futuro.

"Garantizaremos que las capacidades de enriquecimiento de uranio existentes en Irán sean neutralizadas", declaró el mandatario francés, al explicar que este proceso deberá realizarse bajo la supervisión y el control del OIEA.

Según Macron, las reservas de uranio enriquecido podrían ser retiradas del país o diluidas allí para impedir su utilización con fines militares. Asimismo, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de verificación rigurosos que eviten una eventual reconstitución de dichas capacidades en el futuro.

"Debemos garantizar que esta agencia esté en condiciones de ejercer un control efectivo para que los iraníes no puedan, en los meses y años venideros, reorganizarse para producir uranio enriquecido nuevamente y fabricar armas con él", subrayó.

En declaraciones al diario The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró antes de poner rumbo a Évian que el pacto limitará el enriquecimiento de uranio de Irán a un nivel que no podrá ser utilizado con fines militares, mientras que el vicepresidente, JD Vance, afirmó en la cadena Fox News que Irán nunca obtendrá un arma nuclear.

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Los detalles del acuerdo, sin embargo, aún no se conocen y persisten incógnitas en aspectos como el programa nuclear iraní o el desbloqueo de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados.

El acuerdo, cuyo anuncio Trump impulsó para coincidir con el día de su cumpleaños, busca poner fin al conflicto iniciado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica en febrero.

El pacto permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio petrolero que fue bloqueada por Irán en represalia por la ofensiva, así como el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los puertos iraníes.