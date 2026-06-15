Mali y Mauritania intercambian mensajes de "fraternidad" en contexto de crisis diplomática

El ministro de defensa acudió a la reunión como portador de un mensaje oficial del presidente mauritano, Mohamed uld Ghazuani destinado a su homólogo maliense, según informó Presidencia maliense en un comunicado.

A su salida de la audiencia, Sidi declaró que aprovechó el encuentro para transmitir los "saludos fraternales" del mandatario mauritano a Goïta, y recordó la "profundidad de las relaciones de amistad, fraternidad y solidaridad que fundamentan la comunidad de destino de nuestros dos pueblos hermanos".

Asimismo, el ministro mauritano dijo que el presidente de transición maliense le encargó "transmitir sus saludos fraternales y sus deseos de éxito" al presidente mauritano, y concluyó expresando su "profunda gratitud a las autoridades malienses por la calurosa acogida y la generosa hospitalidad".

Este cruce de cortesías diplomáticas se produce en un momento de tensión en las relaciones bilaterales debido a la acusación abierta del régimen militar de Bamako al país vecino de patrocinar a grupos terroristas y separatistas, y por permitirles que usen el territorio mauritano, acusaciones que Nuakchot ha negado.

A lo largo de la extensa frontera compartida de 2.200 kilómetros, las Fuerzas Armadas Malienses (FAMa), con el apoyo de sus aliados del grupo paramilitar ruso 'Africa Corps', controlado por Moscú, intensificaron sus ataques aéreos alegando que están combatiendo a grupos terroristas armados activos en la zona.

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La situación de seguridad en Mali es crítica. Desde el pasado 25 de abril el país vivió una amplia ofensiva simultánea y coordinada por yihadistas y rebeldes separatistas en la que fue asesinado el propio ministro de Defensa, Sadio Camara.