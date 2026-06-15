Merz considera que "por primera vez" se abre una posibilidad para la diplomacia en Ucrania

"Ucrania está ahora en una posición de fuerza. Rusia no puede ganar militarmente esta guerra. Además su economía está golpeada. Por primera vez, lo digo con la debida reserva y prudencia, por primera vez veo abrirse una ventana de oportunidad para la democracia", aseguró el canciller en declaraciones en el aeropuerto berlinés.

Merz recordó que el pasado día 7 él, el primer ministro británico, Keir Stamer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, (el denominado Grupo E3) hablaron de ello extensamente con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Juntos formulamos cinco puntos de los que queremos hablar en Évian con el presidente (de EE.UU., Donald) Trump. Estos podrían ser el primer paso de una nueva iniciativa diplomática dirigida a que haya negociaciones de paz entre Ucrania, Rusia, Europa y EE.UU.", agregó.

Una de las tareas en la cumbre del G7, a la que también está invitado Zelenski, será asegurarse de que estos puntos clave se encuentran dentro de la opinión mayoritaria y explorar "cómo de cerca estamos nosotros y EE.UU." en este punto, un debate que después continuará en el Consejo Europeo de los días 18 y 19.

Las fuentes afirmaron que Berlín parte de que finalmente las negociaciones de paz, si se producen, tendrán lugar en el formato Ucrania-Rusia-EE.UU.-Europa, aunque todavía no hay respuesta ante la pregunta de quién hablaría por los Veintisiete.

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Los tres líderes del E3 y Zelenski destacaron en los cinco puntos que en primer lugar debe haber un cese de los combates, que la actual línea de contacto debe constituir el punto de partida para las negociaciones, que Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes una vez que entre en vigor el alto el fuego, que los activos rusos permanecerán inmovilizados hasta que Rusia ponga fin a su guerra y compense a Ucrania por los daños causados por la guerra, y que los intereses de seguridad europeos deben quedar salvaguardados en cualquier acuerdo.