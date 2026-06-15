Opositora ruandesa Ingabire pide posponer su juicio y denuncia sus condiciones carcelarias

Ingabire, de 57 años y detenida en junio de 2025, hizo esta petición ante el Tribunal Superior de Kigali, la capital ruandesa, en el día en que estaba previsto que comenzara el juicio, según pudo constatar EFE.

"No me encuentro físicamente ni mentalmente preparada para seguir adelante con este caso", declaró la opositora.

Ingabire también afirmó que se le han negado derechos básicos durante su detención, incluido el acceso regular a productos de higiene personal como pasta de dientes y denunció que no ha podido reunirse con sus coacusados para preparar su defensa ni comunicarse con la mayoría de sus familiares, a excepción de su marido, que reside en Países Bajos y se encuentra hospitalizado.

"Necesito reunirme con mis coacusados para poder preparar adecuadamente mi caso", aseveró.

Sus abogados afirmaron que ha informado formalmente a las autoridades penitenciarias y al tribunal de estas restricciones y argumentaron que ponen en peligro su derecho a un juicio justo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, la Fiscalía tildó la petición como "tácticas dilatorias" y aseveró que "no son obstáculos legales que justifiquen la suspensión del proceso" ni "motivos válidos para el aplazamiento".

La Fiscalía alegó que no existe ningún requisito legal para que los coacusados se reúnan antes del juicio y aseguró que los presos en Ruanda tienen acceso a servicios religiosos y a atención médica cuando los necesitan.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal aplazó la audiencia hasta este martes por la mañana y solicitó documentación adicional a la defensa de Ingabire.

La Oficina de Investigación de Ruanda (RIB, en inglés) confirmó el 19 de junio de 2025 la detención de la opositora e indicó que la investigaba "por crímenes que incluyen formar una organización criminal y planear actividades que buscan incitar el desorden público".

Su caso está vinculado, según la RIB, al juicio contra nueve personas, entre ellas ocho miembros del partido opositor no registrado Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi), liderado por Ingabire, y el periodista Théoneste Nsengimana, arrestados entre octubre y diciembre de 2021.

Todos ellos han sido acusados de planear un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente ruandés, Paul Kagame, y enfrentan cargos como asociación delictiva, conspiración para cometer delitos contra el presidente, instigación a disturbios, atentado contra la ley y organización de manifestaciones públicas no autorizadas.

Desde que asumió el poder en el año 2000, Kagame ha sido elogiado internacionalmente por la recuperación económica del país tras el genocidio de 1994, en el que fueron asesinadas unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados.

Pero organizaciones pro derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas a disidentes, a los que se acusa de delitos que consideran de motivación política.