Pakistán reivindica su papel en el "importante avance" entre Irán y EE.UU.

"Este importante avance refleja el poder del compromiso diplomático sostenido y la determinación colectiva de las naciones amigas de priorizar el diálogo por encima de la confrontación", escribió Dar en X.

La reacción del canciller llega después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunciara de madrugada un acuerdo para poner fin al conflicto armado contra Irán lanzado por EE. UU. e Israel, que se ha extendido por más de 100 días y ha mantenido bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", escribió de madrugada el mandatario paquistaní.

El anuncio oficial de Sharif se produjo minutos después de que Donald Trump avanzara a la prensa sus planes de emitir un comunicado de forma "inminente" para abrir la navegación libre en Ormuz.

"El acuerdo ya está completo. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", festejó Trump en su red Truth Social minutos después el día de su 80 cumpleaños.

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El canciller de Pakistán subrayó que el pacto inyectará la "confianza y estabilidad tan necesarias" a los mercados globales y a la economía mundial, aliviando especialmente a los países en desarrollo, que señaló como los más vulnerables a la inestabilidad regional.

"Mientras continúan las negociaciones sobre los asuntos pendientes, Pakistán está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que contribuya a consolidar este progreso", añadió el jefe de la diplomacia del país árabe.

El acuerdo busca frenar las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE. UU. e Israel que costó la vida al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Ambas potencias han declarado la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en el Líbano. Aunque quedan incógnitas técnicas sobre el programa nuclear iraní, las delegaciones mantendrán reuniones preparatorias esta semana de cara a la firma oficial el próximo viernes 19 de junio en Suiza.