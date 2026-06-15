Polémica en Alemania ante el supuesto uso de IA en discursos de políticos

Una investigación del semanario ZEIT reveló el fin de semana que, según programas de análisis, grandes partes de varios discursos pronunciados por Wildberger habían sido elaboradas con IA.

Entre ellos se cuentan una ponencia en un laboratorio de ideas en Washington y cuatro discursos ante el Bundestag o Cámara Baja en Berlín, de los que, irónicamente, uno precisamente advertía de los riesgos que puede entrañar el uso de la IA.

Wildberger también utilizó presuntamente esta tecnología para que le escribiera artículos de opinión en dos grandes periódicos. Un caso especialmente llamativo fue el de un texto publicado por el diario económico Handelsblatt en abril de este año, del que, de acuerdo con ZEIT, al menos un 99,3 % fue redactado por una IA como ChatGPT o un modelo similar.

Un portavoz del Ministerio, Florian Druckenthaner, afirmó este lunes que Wildberger "por supuesto" utiliza la IA como herramienta de trabajo, pero aseguró que "el contenido y la responsabilidad corresponden al 100 % a humanos".

"Con nosotros la IA no reemplaza posturas políticas ni estructura, ni capacidad de juicio humana, es una herramienta de apoyo en un proceso guiado por humanos", enfatizó.

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Al caso del conservador Wildberger se le han sumado otros que afectan a compañeros de filas en la Unión Democristiana (CDU), en concreto, a los primeros ministros de las regiones de Turingia y Sajonia-Anhalt, Mario Voigt y Sven Schulze, que según el diario local Volksstimme usaron la IA para escribir una tribuna conjunta en el periódico Die Welt.

A raíz de ello, el portal pro transparencia Frag den Staat investigó otros discursos y textos de Voigt, lo que arrojó como resultado que el diario FAZ tuviera que eliminar de su edición digital varios artículos publicados bajo su nombre, de los que al menos tres habían sido elaborados al 100 % por una IA.

Uno de los textos advertía de los riesgos que esconden internet y los teléfonos inteligentes para los niños y en él se citaba a tres científicos, entre cuyas obras sin embargo no figuran las frases citadas, según destacó Frag den Staat.

Otro caso especialmente polémico es el de un discurso pronunciado en un acto en memoria de las víctimas del Holocausto.

La oficina de Voigt -ya en el centro de una polémica por acusaciones de plagio, por las que ya le fue retirado su título doctoral- no ha querido pronunciarse sobre si se usó la IA para elaborar los textos en toda su integridad.

Las controversias por el uso de la conocida como inteligencia artificial también han afectado a otros medios como el diario berlinés Tagesspiegel, que el viernes anunció que dejaba de colaborar con un columnista y antiguo redactor jefe que la había utilizado para redactar sus artículos de opinión.