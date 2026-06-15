Portugal mantiene un crecimiento del 1,8 % en 2026, pero con más inflación de la prevista

El banco central luso dio a conocer estos datos en su boletín económico de junio, en el que añadió que la inflación en 2027 debería ser del 2,4 % (una décima porcentual más de lo previsto en marzo).

Por otro lado, la variación volverá al 2 % en 2028 "con la disipación de las presiones externas y la reducción de los costes laborales", sostiene el BdP, que considera que "los principales riesgos para esta proyección están relacionados con la guerra en Oriente Medio".

"Una mayor duración o intensidad del conflicto implicaría precios más altos de las materias primas, mayor disrupción de las cadenas de suministro, mayor volatilidad en los mercados financieros y menor confianza de familias y empresas", dijo la entidad, que señaló que este escenario "implicaría una inflación más elevada y un crecimiento económico inferior".

Por otro lado, tal y como había anunciado en su anterior boletín hace tres meses, el producto interior bruto (PIB) debería crecer un 1,8 % en 2026, un 1,6 % en 2027 y un 1,8 % en 2028.

"Las perspectivas de crecimiento están condicionadas por el aumento del petroleo, la elevada incertidumbre, el empeoramiento de las condiciones financieras y la desaceleración de la demanda externa", planteó el banco central portugués, que señaló que la desaceleración prevista para 2027 reflejará el fin de los fondos europeos de recuperación.

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En tanto, el mercado de trabajo "sigue robusto", los fondos europeos "dinamizan la inversión" y la orientación presupuestaria "se mantiene expansionista".

Según sus datos, hasta el momento el choque energético causado por la guerra en Irán ha estado "más contenido" que en 2022 "y asumido como temporal".

Además, la economía portuguesa tiene "mejores condiciones" para enfrentar los embates tras haber reducido su dependencia energética externa y haber reforzado el peso de las renovables.

El banco central prevé también que el crecimiento medio del PIB se quede "ligeramente por debajo de la media observada en 2020-2025", reflejo del comportamiento de las exportaciones.

El organismo proyecta décifits presupuestarios del 0,2 % en 2026 y del 0,5 % en 2027 y 2028; mientras que la deuda pública debería pasar del 89,7% de 2025 al 79,5 % en 2028.