Reconocen en España la labor ensayística de latinoamericanos Efrén Giraldo y Liliana Viola

Estas becas buscan "fomentar" la escritura de ensayo y crónica humanística, así como la divulgación científica, histórica, política, musical y artística para "fortalecer el ámbito del ensayo y la no ficción, que necesita estímulos para crecer y ofrecer respuestas a un mundo cada vez más desconcertante", según la institución.

Las becas suponen una ayuda directa de 25.000 euros a cada autor e incluyen una estancia de un mes en la bucólica Residencia Literaria Finestres, un proyecto de la fundación orientado a "fomentar la vocación literaria".

Los otros cuatro reconocidos con estas becas son los españoles Sara Barquinero, Xavier Pla, Gabriel Ventura y Emma Zafón.

El jurado de las Becas Finestres de Ensayo en castellano, idioma en el que ha sido reconocida la labor de Giraldo, Viola y Barquinero, ha seleccionado tres proyectos que considera que poseen "enfoques sólidos y temáticas relevantes".

Efrén Giraldo (Medellín, Colombia, 1975) ha titulado su propuesta 'A quien recoge huesos le conviene hallar violetas', a partir de la experiencia de una madre buscadora de La Escombrera, una de las fosas comunes más grandes de Latinoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'La era del consuelo. No morir, no nacer, no sufrir: promesas del siglo XXI' es la propuesta de ensayo de Lilian Viola (Buenos Aires, 1963), con la que su autora "pretende cartografiar cómo tramita la finitud y su dolor una sociedad hiperconectada".

Sara Barquinero (Zaragoza, España, 1994) presentó 'Limbo. La realidad en suspensión', donde parte de un contexto en el que la Filosofía "ha decidido no preguntarse más por la realidad" y argumenta que se está viviendo "un segundo romanticismo: afición a la superstición, sensación de sinsentido y desconfianza en el futuro".