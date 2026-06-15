Rusia prorroga el permiso para la producción de gasolina de peor calidad ante déficit

La medida fue originalmente introducida en octubre de 2025 de cara a la anterior crisis por el déficit de combustible tras una oleada de ataques ucranianos contra depósitos de petróleo en Rusia y prorrogada en mayo de este año.

De este modo, algunas refinerías podrán producir gasolina con un contenido de azufre de hasta 150 miligramos por kilogramo, lo que supone 15 veces más que la norma Euro-5 y equivale a la norma Euro-3.

En el caso del gasóleo, el nivel de azufre permitido se sitúa en 350 miligramos por kilogramo, 35 veces más que la norma Euro-5.

Además, la gasolina puede contener hasta un 42 % de hidrocarburos aromáticos, hasta un 1 % de monometilanilina (aditivo para aumentar el octanaje) y hasta un 5 % de etanol.

Su comercialización estará restringida al mercado nacional y su circulación en otros países de la Unión Económica Euroasiática está prohibida. Según Kommersant, el Ministerio de Energía estará encargado de vigilar la medida.

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El diario ruso advierte que la norma, que no ha sido anunciada públicamente, tiene como objetivo estabilizar el mercado del combustible.

Desde finales de mayo las gasolinas rusas informaron de racionamiento y límite a la compra de combustible, especialmente en la anexionada península de Crimea, donde tienen lugar cortes de suministro a causa de ataques ucranianos contra la red logística que abastece la península.

Ante la escasez, que afectó incluso a las gasolineras de la capital, Rusia incrementó sus compras de gasolina a Bielorrusia. El 1 de abril, Rusia impuso una prohibición total a las exportaciones de gasolina y restringió las de diésel.

Los expertos avisan que los requisitos de menor calidad para la producción de combustible pueden suponer un riesgo para los propietarios de automóviles con modernos sistemas de control de emisiones y electrónica sofisticada, ya que al quemarse este combustible produce compuestos corrosivos que pueden acelerar gravemente el desgaste de la maquinaria.

Al mismo tiempo, empeora la calidad de las emisiones de los coches que utilizan estos productos. Y es que dichas medidas fueron prohibidas en 2016 con el objetivo de cumplir las normativas europeas, de emisiones de óxidos de nitrógeno, en este caso.