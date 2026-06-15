Sánchez celebra el acuerdo EEUU-Irán pero pide no olvidar que la guerra es un "sinsentido"

Sánchez, con un mensaje en la red social X, se hace eco de ese acuerdo tras una guerra que, recuerda, provocó más de 7.400 muertos, la mayoría de ellos civiles, y destruyó cientos de hogares, colegios y hospitales.

También resalta el incremento generalizado de los precios y los miles de millones de euros en pérdidas que ha habido y que han afectado a Europa.

"Este es el saldo que ha tenido el conflicto con Irán. Confiamos en que el acuerdo de paz anunciado hoy sirva para poner fin a este sinsentido, que sea respetado por todas las partes y que marque así el inicio de una nueva etapa en Oriente Medio", añade.

Por ello, pide celebrar el acuerdo pero no olvidar lo que ha supuesto y aprender, "de una vez por todas, que la guerra es un fracaso" y que el diálogo y la diplomacia son el único camino.

Ayer domingo EE.UU. e Irán anunciaran un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que generó graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

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Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.