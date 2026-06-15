Save The Children afirma que 19 niños han muerto por ébola en el este de la RDC

Entre los contagiados, 16 eran bebés y niños pequeños, según un análisis realizado por esta ONG de los datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

"Los niños de 14 años o menos tienen más del doble de probabilidades de morir tras contraer la enfermedad que los pacientes de entre 15 y 44 años", afirmó Save The Children.

Esta situación -explicó- tiene que ver con que suelen empeorar "rápidamente" al infectarse y requieren de identificación temprana, derivación y cuidados intensivos para mejorar sus posibilidades de supervivencia.

Esos riesgos se agravan por las condiciones a las que muchos niños se enfrentan, como desnutrición, malaria, anemia, pobreza, desplazamiento, interrupción de los servicios de salud y vacunación o acceso limitado a tratamientos "esenciales" y apoyo nutricional.

"Existen riesgos reales de que las consecuencias para los niños y las familias vayan mucho más allá de la propia enfermedad. Ya lo hemos visto antes: niños que abandonan la escuela y nunca regresan, y quienes pierden a sus padres o cuidadores se vuelven mucho más vulnerables al matrimonio infantil, el trabajo infantil y la explotación", declaró el director de Save The Children en la RDC, Greg Ramm.

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A todo ello se suma el largo conflicto que azota a las provincias orientales del país, donde el Ejército combate con grupos rebeldes, y donde las familias "ya lidiaban con el conflicto, el desplazamiento y sistemas de salud extremadamente frágiles" antes de la declaración del brote el 15 de mayo.

Ramm recalcó que el miedo y la desinformación pueden acelerar el riesgo de transmisión, al disuadir a las familias de buscar atención médica, cooperar con el rastreo de contactos o informar de los síntomas a tiempo.

Para el director, los niños deben ser el "centro de la respuesta", lo que significa que ésta debe garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, nutrición y agua para prevenir un aumento de la mortalidad infantil provocado por los impactos indirectos del ébola.

"Proporcionar información precisa y adaptada a los niños en las comunidades no es opcional, es fundamental", añadió.

Las autoridades de la RDC confirmaron, hasta la fecha, 181 muertos y 782 casos de ébola, en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, así como en las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a la vecina Uganda, donde se han producido dos fallecimientos y se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC.