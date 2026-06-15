Somalia afirma que ha matado a catorce yihadistas en una operación antiterrorista

La operación se desarrolló en la región de Bajo Shabelle y "tuvo como objetivo lugares donde estaban presentes dirigentes y militantes de Al Shabab", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado emitido la pasada noche, sin precisar la fecha de la misión.

Las fuerzas especiales Danab también "destruyeron un alijo de armas, explosivos y otros equipos" usados por los terroristas para "planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra el pueblo somalí", señaló la nota oficial.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.