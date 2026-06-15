Starmer celebra el acuerdo entre EE.UU. e Irán: "Es un momento de enorme importancia"

En una declaración en la residencia oficial de Downing Street, el líder laborista también congratuló a todos los involucrados para acabar el conflicto iraní, que empezó el pasado 28 de febrero.

"Este es un momento de enorme importancia. Llevamos mucho tiempo abogando por una desescalada, y es vital que todas las partes aprovechen esta oportunidad para garantizar la estabilidad en la región y restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", subrayó el primer ministro.

Esta libertad de navegación, añadió, aliviará las presiones económicas que sufren los ciudadanos en el Reino Unido, así como en todo el mundo.

"Ahora trabajaremos estrechamente con nuestros aliados para apoyar este acuerdo y asegurar que se convierta en una paz duradera", dijo.

Está previsto que el acuerdo, que contempla la reapertura de Ormuz, se firme este viernes 19 en Suiza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cierre del estrecho, por donde pasa un 20 % del petróleo que se consume a nivel global, sobre todo en los países asiáticos, hizo subir el precio del crudo en los últimos meses.

Sin embargo, tras darse a conocer este acuerdo, el barril del crudo Brent para entrega en agosto bajó este lunes con fuerza -el 4,67 %-, hasta situarse en 83 dólares.