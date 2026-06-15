Trump aterriza en Ginebra para participar en el G7 tras el anuncio del pacto con Irán

Trump había despegado a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.

En Ginebra Trump fue recibido por el presidente de la confederación suiza, Guy Parmelin, según la Casa Blanca.

Posteriormente en la cercana Évian, el estadounidense será el único mandatario en ser recibido personalmente por el anfitrión de la cita, el francés Emmanuel Macron, con quien mantendrá a las 15:10 GMT una reunión bilateral que precederá al inicio oficial de la cumbre.

Según fuentes de la Casa Blanca, le acompañan entre otros el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer. A bordo del Air Force One no figura la primera dama, Melania Trump.

La llegada de Trump tiene lugar tras el anuncio el domingo del alcance de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, cuyo memorando de entendimiento se firmará el viernes en Ginebra (Suiza), según ha anunciado Pakistán, mediador en la negociación.

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El G7 se inaugura oficialmente este lunes a las 17:00 GMT, hora en la que el presidente francés y su mujer, Brigitte Macron, recibirán a los jefes de Estado y de Gobierno de las siete economías más industrializadas y a sus parejas. Posteriormente, los dirigentes celebrarán una cena de trabajo.

Trump, que el domingo celebró su 80 cumpleaños con una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, se dará cita estos días de manera bilateral con los líderes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la India.

El mandatario busca afinar con sus aliados árabes y musulmanes los detalles del acuerdo con Irán, aunque no se espera la presencia ni del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El programa de la cumbre tiene puesto su foco además en la guerra en Ucrania, a la que dedicará el martes una sesión de trabajo en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y en otros temas de actualidad como los grandes desequilibrios macroeconómicos mundiales o la inteligencia artificial.