Unesco condena los daños causados por Rusia a catedral en Kiev que es patrimonio mundial

En el ataque "también se vieron afectadas supuestamente las estructuras históricas adyacentes, entre ellas, algunos elementos del complejo defensivo de la Lavra y la Torre de Iván Kushnik", detalló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La Unesco condenó las ofensivas "contra bienes culturales, instituciones educativas, estudiantes, personal docente y profesionales de los medios de comunicación protegidos por el derecho internacional", porque "privan a las comunidades" de derechos que son "esenciales para la recuperación y la cohesión social".

La agencia con sede en París manifestó al Gobierno ucraniano estar "preparada para prestar apoyo a las autoridades competentes para evaluar los daños sufridos por las instituciones culturales y educativas e identificar las medidas urgentes que correspondan a su mandato".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho sobre este ataque a la catedral de la Dormición -que forma parte del conjunto arquitectónico del monasterio de las Cuevas, cuyos orígenes se remontan al siglo XI- que es "uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha".