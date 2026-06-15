Zelenski eleva a 9 los muertos en ataque ruso que destruyó parte de catedral en Kiev

Zelenski dio este balance en su cuenta de X poco antes de que empiece en la ciudad francesa de Évian la cumbre del G7, en la que el presidente ucraniano participará y tiene previsto reunirse de forma bilateral con los principales líderes europeos y con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que se reúnen ahora para su cumbre”, escribió Zelenski, que pidió más presión sobre Rusia y ayuda adicional a Ucrania en materia de defensa aérea y en especial en materia de misiles antibalísticos. De los 34 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada, Ucrania sólo pudo derribar 15.

El presidente ucraniano dijo del ataque a la catedral de la Dormición -que forma parte del conjunto arquitectónico del monasterio de las Cuevas, cuyos orígenes se remontan, según señaló Zelenski, al siglo XI, que es “uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

Sobre el ataque contra Járkov, denunció que el Ejército ruso atacó una infraestructura industrial que volvió a ser golpeada por segunda vez minutos después cuando los equipos de rescate trabajaban en el lugar del impacto.

Los cinco rescatistas muertos en Járkov perdieron la vida en este segundo ataque, según Zelenski.

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El presidente ucraniano dijo además que las fuerzas rusas atacaron una estación de tren, una institución educativa y varias empresas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania.

Zelenski recordó, como había anunciado antes la Fuerza Aérea ucraniana, que Rusia lanzó en el ataque 70 misiles de distintos tipos, 60 de los cuales dirigidos contra Kiev, y 611 drones contra el conjunto de Ucrania.