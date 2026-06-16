Alemania cree que requerirá negociaciones más largas que Irán renuncie a armas nucleares

Wadephul, en una entrevista con el canal RTL, admitió que todavía no conoce con precisión el contenido del memorando, pero agregó que es positivo que EE. UU. e Irán vayan a negociar directamente y no a través de mediadores como Pakistán y Catar.

"Eso es bueno para resolver de una vez este conflicto. Sobre la cuestión central, la renuncia de Irán a tener armas nucleares, habrá que hablar más largamente", dijo.

Wadephul afirmó que tenía la esperanza de que se pueda llegar a una paz duradera para la región y agregó que otro motivo para el optimismo es que Israel y el Líbano negocien directamente.

Con respecto al ofrecimiento de que la Marina alemana participe en el desminado del estrecho de Ormuz, Wadephul dijo que eso es algo que tienen que solicitar todas las partes.

"No podemos ir allí y encontrarnos con que una de las partes no está de acuerdo, en especial la parte iraní, y nos dispare. Eso naturalmente no sería una situación aceptable, tenemos que saber lo que tenemos que hacer y para lo que estamos preparados es para el desminado. Eso es algo que la Marina alemana puede hacer muy bien", señaló.

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"También necesitamos un mandato internacional para tener seguridad jurídica. Una resolución del Consejo de Seguridad en la que podamos apoyarnos y tal vez también un mandato de la UE. Tenemos que tener bases jurídicas y la misión tiene que ser aprobada también por el Parlamento", aseguró

Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recordó durante una visita a las tropas en la región norteña de Frisia que hace dos semanas se enviaron dos fragatas al Mediterráneo y que ahora se planea que se trasladen hasta Yibuti por el mar Rojo.

"Usaremos el tiempo hasta que lleguen para ver que condiciones marco acaban fijándose y firmándose con el acuerdo entre Irán y EE. UU. y entonces presentaríamos la solicitud de un mandato al Parlamento y si lo recibimos entonces emprenderíamos el resto de la ruta junto con el Reino Unido, Francia, Italia y otros y participaríamos en el aseguramiento del estrecho de Ormuz", explicó.

Sin embargo, para ello es imprescindible que cesen realmente las hostilidades y que exista un marco internacional para la misión, que debe asegurarse además el apoyo parlamentario, agregó el ministro.