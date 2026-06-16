Aplazan para el miércoles la audiencia de Mangione en Nueva York por un error de Fiscalía

El juez a cargo del caso en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Gregory Carro, suspendió la sesión más de una hora después de la fijada para su inicio, después de que el fiscal de distrito adjunto, Joel Seidemann, admitiera públicamente el fallo.

"Depende de nosotros. Conseguimos la orden firmada, pero no la notificamos", reconoció Seidemann.

Mangione, de 28 años, se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta dos causas paralelas: el juicio estatal, cuyo inicio está programado para el 8 de septiembre de este año, y un juicio federal, que se celebrará más tarde.

Estaba previsto que durante la jornada de hoy el magistrado Carro emitiera una resolución sobre un asunto bajo secreto de sumario, derivado de una sesión a puerta cerrada celebrada hace dos semanas a petición de la defensa, así como que se avanzara sobre el cuestionario que se utilizará para seleccionar al jurado.

El equipo de defensa ha insistido formalmente en la necesidad de aplicar estos formularios detallados a los posibles miembros del jurado para detectar sesgos respecto al sistema sanitario o la cobertura mediática.

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Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores. En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas.

Mangione, graduado de la prestigiosa Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald's de Pensilvania y se ha declarado inocente de todos los cargos.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el caso ha despertado una notable corriente de apoyo hacia Mangione, quien a través de GiveSendGo -un sitio web estadounidense de financiación colectiva o 'crowdfunding'- ha superado los 1,5 millones de dólares para la financiación de su defensa legal, con más de 42.000 donantes .

Asimismo, Mangione ha recibido cerca de 7.000 cartas de apoyo procedentes de decenas de países. A sus vistas asisten decenas de seguidoras, en su mayoría mujeres jóvenes, para mostrar su apoyo.

En sus juicios, el joven no se enfrentará a cargos de terrorismo ni a la pena de muerte, como solicitó la Fiscalía. No obstante, de ser hallado culpable de los cargos restantes, el acusado podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.