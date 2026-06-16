Autoridades colombianas garantizan la transparencia de los resultados en la segunda vuelta

El registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo -en una rueda de prensa- que "cualquier persona debe respetar" los resultados y que las dudas que existan se deben plantear de manera adecuada, una referencia a la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia del proceso y no ha reconocido los resultados de la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo.

Durante la instalación del puesto de mando cibernético para la segunda vuelta presidencial, Penagos enfatizó en que las elecciones pasadas muestran la eficiencia del sistema electoral, por lo que la votación de este domingo está "garantizada" para que se desarrolle con "absoluta tranquilidad".

Por su parte, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que Petro "nunca ha dado una orden que vaya en contra" de garantizar la transparencia de las elecciones y que van a cumplir la ley.

El puesto de mando cibernético tiene como objetivo garantizar la seguridad y la transparencia y frenar la desinformación sobre la segunda vuelta presidencial, que disputan Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, y quien fue el más votado el 31 de mayo, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro.

"La seguridad ha sido uno de los ejes centrales del debate", dijo Sánchez, quien añadió que "la desinformación promueve la paranoia y el odio", por lo que el puesto de control cibernético vigilará redes sociales para detectar posibles amenazas al proceso electoral.

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Sobre la votación de los colombianos en el exterior, que comenzó en la víspera y se extenderá toda la semana, el registrador Penagos dijo que se lleva a cabo con normalidad en los 67 países donde hay representación diplomática del país.