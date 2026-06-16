Descubren el mayor complejo termal romano de Países Bajos, con villas de lujo y una torre

Las excavaciones, que comenzaron en septiembre del pasado año y se prolongarán hasta el próximo mes de julio en una zona de actividad industrial donde ya se encontraron unos primeros restos en 1992, demuestran que los habitantes del complejo "vivían con gran lujo", según explicó en un comunicado el Ayuntamiento de la localidad, que se encuentra junto a la frontera alemana.

Los investigadores llegaron a esta conclusión tras encontrar materiales de construcción costosos para la época como la caliza blanca y negra, así como restos de yeserías pintadas con colores vivos, molduras decorativas de arenisca y caliza, materiales también utilizados en columnas situadas en las termas.

Entre los objetos hallados, se encontraron fragmentos de estatuas de bronce, anillos de sello y un collar con un broche de oro, así como horquillas hechas con hueso "que se utilizaban en los elaborados peinados de las damas romanas", dos de ellas decoradas con la imagen de un gato, y el busto de bronce del dios Baco que originalmente formaba parte de una balanza o un mueble.

Esta ciudad, según los investigadores, se mantuvo en pleno uso hasta bien entrado el siglo III d.C. por el descubrimiento de numerosas monedas del emperador Póstumo (260-269 d.C.), así como las de sus predecesores y sucesores inmediatos.

Las termas formaban parte de un balneario público con un baño de agua caliente previamente descubierto al que le siguieron otros de agua tibia y fría, así como salas que muestran que se llevó a cabo en algún punto de su historia una ampliación.

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"Es maravilloso haber encontrado una vez más tanta información nueva sobre nuestro pasado romano. Los hallazgos demuestran, una vez más, que Nimega fue la ciudad romana más importante de los Países Bajos y una ciudad próspera donde también era ideal para relajarse", dijo Tobias van Elferen, concejal de Patrimonio de Nimega.