Detenidos en España dos sospechosos de estar relacionados con Hizbulá

Los detenidos son los supuestos responsables de un canal de Telegram que difunde en español vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes, informaron a EFE fuentes policiales.
La operación, que continúa abierta, se desarrolla en las localidades de Bilbao y Getxo (provincia de Vizcaya), donde se están efectuando registros, sin que las fuentes descarten más detenciones.
Las diligencias judiciales corresponden a la Audiencia Nacional, especializada en delitos de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, y se mantienen bajo secreto de sumario.