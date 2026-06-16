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16 de junio de 2026 a la - 12:50

Detenidos en España dos sospechosos de estar relacionados con Hizbulá

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Bilbao (España), 16 jun (EFE).- La Policía española detuvo este martes en la región del País Vasco (norte) a dos personas investigadas por estar relacionadas presuntamente con la milicia chií libanesa Hizbulá.

Por EFE

Los detenidos son los supuestos responsables de un canal de Telegram que difunde en español vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes, informaron a EFE fuentes policiales.

La operación, que continúa abierta, se desarrolla en las localidades de Bilbao y Getxo (provincia de Vizcaya), donde se están efectuando registros, sin que las fuentes descarten más detenciones.

Las diligencias judiciales corresponden a la Audiencia Nacional, especializada en delitos de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, y se mantienen bajo secreto de sumario.