Diputados paraguayos retiran inmunidad de legislador imputado por accidente de tránsito

Asunción, 16 jun (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes el desafuero del diputado opositor Mauricio Espínola para que pueda enfrentar a la Justicia en una causa en la que está imputado por presunto homicidio culposo, tras un accidente de tránsito mortal ocurrido en mayo pasado.