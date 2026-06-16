El Gobierno de Guinea Ecuatorial dimite en bloque por incumplir sus objetivos

La renuncia del Ejecutivo, nombrado en agosto de 2024, se comunicó durante la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, precisó en la red social X el vicepresidente, hijo del jefe de Estado y popularmente conocido como 'Teodorín'.

"La decisión responde al principio de que la responsabilidad en la gestión pública debe ir acompañada de resultados", explicó Nguema Obiang, sin precisar cuándo se designará un nuevo Gobierno.

"El Estado -prosiguió- pone a disposición del Gobierno importantes recursos humanos, materiales y financieros para dar respuesta a las necesidades de la población, por lo que el grado de ejecución alcanzado resulta claramente insuficiente en relación con las expectativas y los compromisos asumidos".

El vicepresidente subrayó también que la confianza depositada por el jefe de Estado en los miembros del Ejecutivo "exige eficacia, disciplina, capacidad de gestión, rendición de cuentas y una clara orientación hacia los resultados".

Guinea Ecuatorial -añadió - "precisa una Administración más dinámica, eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, seguiremos trabajando para consolidar instituciones capaces de transformar los recursos del Estado en resultados tangibles que contribuyan al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo".

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Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

Teodoro Obiang, de 84 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo.