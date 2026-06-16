El papa espera que no pase demasiado tiempo para ir a México y ve "posible" viajar a Perú

"Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo", manifestó el pontífice sobre una eventual visita apostólica a México y Guadalupe en 2027 al ser preguntado por los medios a su salida del Palacio de Castelgandolfo al finalizar su descanso semanal.

Y también dijo que es "posible" un viaje a Perú, el país con el que Robert Prevost tiene una estrecha relación y donde desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo.

El papa, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo de hecho la nacionalidad peruana en el año 2015.

Tras su reciente visita pastoral a España entre el 6 y el 12 de junio, el próximo viaje internacional del papa será a Francia, del 25 al 28 de septiembre, en una visita que incluirá París, la sede de la Unesco y el santuario de Lourdes, entre las paradas previstas.

En el primer año de su pontificado, León XIV ha viajado además a Turquía y Líbano, a cuatro países africanos (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) y al Principado de Mónaco.