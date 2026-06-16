El petróleo de Texas abre por debajo de los 80 dólares el barril tras acuerdo EEUU-Irán

A las 09:01 hora local (13:01 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 3,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Los inversores están pendientes de que se divulguen detalles del acuerdo de paz entre Washington y Teherán, que será rubricado oficialmente el viernes próximo en Suiza, según anunciaron ambos países el pasado fin de semana.

El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Además, el mercado también tiene el ojo puesto en la cumbre del G7, que comenzó hoy en Évian (Francia) y donde la apertura del estrecho de Ormuz es una de las cuestiones más candentes, incluido que esté ausente de peajes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, participó ayer en una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7.

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Trump aseguró que el acuerdo está ya permitiendo "que el petróleo fluya", que el precio del barril experimente "el mayor descenso" y que "la bolsa se esté disparando como un cohete".

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe Sevens Report que el crudo, que ayer cerró la sesión con una bajada del 4,87 %, se vio presionado por la expectación de un acuerdo de paz "duradero" entre EE.UU. e Irán que ponga fin a la guerra, una situación que ha puesto en riesgo las reservas físicas de petróleo y la infraestructura de producción en Oriente Medio.

También se espera que la reapertura del estrecho de Ormuz restablezca el 20 % de los envíos físicos de petróleo por mar, restringidos durante meses, apunta Essaye.