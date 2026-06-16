Firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos será en lujoso complejo suizo de Bürgenstock

La firma tendrá lugar el viernes en un lujoso complejo hotelero de montaña y de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

El lugar fue propuesto por los mediadores Pakistán y Catar con el acuerdo de Washington y Teherán, señaló un portavoz del ministerio.

En este proceso, Suiza cumple un rol de facilitador, lo que implica que ofrece las condiciones logísticas, así como un marco diplomático adecuado para que un evento tan crucial para el mundo entero tenga lugar.

Mediante el acuerdo, que ha sido fuertemente criticado en Israel, se pone fin a las hostilidades que empezaron el 28 de febrero y se abre el estrecho de Ormuz al tránsito de navíos comerciales, incluyendo buques petroleros, lo que se espera reducirá la presión sobre los precios de los combustibles en un entorno menos volátil.

Bürgenstock se encuentra en un sitio bastante alejado de las dos principales ciudades de Suiza: Zúrich y Ginebra, que inicialmente había sido presentada como el lugar de la firma por su carácter de ciudad internacional.

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No obstante los mediadores han preferido un lugar de difícil acceso, ya que Bürgenstock se encuentra en una cresta montañosa a 500 metros sobre el lago de Lucerna, lo que lo hace ideal para ocasiones que requieren alta seguridad.

Se trata de un enclave privado de 60 hectáreas rodeado de bosques y con vistas panorámicas a los Alpes.

En circunstancias normales el acceso requiere llegar en barco desde Lucerna y luego tomar un funicular histórico, o bien por carretera o helicóptero.

El complejo cuenta con un gran centro de congresos y en conjunto goza de un ambiente discreto y exclusivo.

En este lugar tuvo lugar en 2024 la Cumbre por la Paz en Ucrania, que Suiza organizó a petición de ese país y a la que asistieron representantes de cerca de noventa países.