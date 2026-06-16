La Bolsa de París sigue con la euforia por el acuerdo de Oriente Medio y crece un 0,75 %

En verde durante toda la jornada, la tendencia alcista se agudizó por la tarde y llevó al indicador de referencia hasta los 8.447,27 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.000 millones de euros.

El grupo publicitario Publicis se hizo con la cabeza del selectivo, con una subida del 2,56 %, por delante del fabricante de material electrónico Scheider Electric, que subió un 2,52 % y del industrial Safran, que mejoró un 2,40 %.

La tecnológica STMicroelectronics lideró las pérdidas con una caída del 4,05 %, por delante de dos valores automovilísticos, Renault, que se dejó un 3,40 %, y Stellantis, que bajó un 1,94 %, ambos víctima de la recogida de beneficios tras las subidas de la víspera.