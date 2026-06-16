La inflación frena en Panamá y se sitúa en 0,3 % en mayo de 2026

El informe mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) difundido este martes, precisó que la variación en mayo de la inflación fue de 0,5 % en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, y del 0,3 % en resto urbano del país, por debajo del 0,9 y 1,2 % del mes anterior, respectivamente.

El ente estadístico explicó en su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC) que la subida del 1,5 % en el sector de transporte se explica por el alza en tres de sus diez clases, los principales "transporte de pasajeros por aire, nacional e internacional (10,1 %) y "combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal ( 4,1 %)".

Los precios de los combustibles se ajustan cada dos semanas en Panamá. Entre el 29 de mayo y el 12 de junio la gasolina 95 octanos se venden entre 5,06 y 5,24 dólares el galón; la de 91 octanos entre 4,73 y 4,92 dólares; y el diésel entre 4,84 y 5,03 dólares el galón.

En mayo pasado, también impulsaron el IPC los sectores de bebidas alcohólicas y tabaco (0,6 %); recreación, deporte y cultura (0,4 %); alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; información y comunicación; y servicios de restaurantes y alojamientos, todos con un alza del 0,2 %; y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (0,1 %).

Por otra parte, los segmentos que mostraron una caída en el IPC fueron prendas de vestir y calzado; y vivienda, agua, electricidad y gas, ambas con -0,2 %; mientras que los servicios educativos; y seguros y servicios financieros no presentaron variación en sus precios.

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La tasa de inflación en Panamá cerró en 2025 en -0,2 %, mientras que en 2024 lo hizo en 0,7 % en 2023 en 1,5 % y en 2022 en 2,1 %.