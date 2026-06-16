La reducción de emisiones de efecto invernadero en Francia se ralentizó en 2024 y 2025

"Sin contar los sumideros de carbono, las emisiones de GEI ascendieron a 367 megatoneladas de CO₂e (equivalentes de dióxido de carbono) en 2024, lo que supone una disminución de 11,2 megatoneladas CO₂e", detalló Citepa en su informe.

La reducción fue, por tanto, del 3,0 % con respecto al año anterior, tras los descensos del 3,9 % entre 2021 y 2022 y del 6,8 % entre 2022 y 2023.

Todos los sectores económicos que más emisiones suponen contribuyeron al nuevo descenso en 2024, si bien destacó sobre todo el de la energía (-15,1 %), muy por delante de otros como la industria manufacturera (-3,6 %) o el transporte (-1,2 %).

Para 2025, las estimaciones realizadas por los expertos indican "que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue ralentizándose" en Francia, con una reducción estimada del 2,1 % respecto a 2024, lo que supone 7,6 megatoneladas de CO₂e menos (sin contar igualmente los sumideros de carbono).

En el caso del año pasado, la industria manufacturera habría dejado la mayor reducción, según el estudio, con un recorte de 3,2 megatoneladas de CO₂e (-5,2 %).

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Con estos datos, Francia se mantiene dentro de sus objetivos de reducción de emisiones, pero Citepa advierte de que el ritmo debe volver a acelerarse si quiere cumplir sus metas para 2028, con bajadas anuales del 5 o 6 % a partir de 2026.