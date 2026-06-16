La UE anuncia apoyo a 21 proyectos de cooperación internacional de protección de cuencas

La directora adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Marjeta Jager, realizó el anuncio durante la inauguración de la XIII Cumbre Mundial de Cuencas, inaugurada este martes en Río de Janeiro, donde destacó que todos los acuerdos de colaboración previstos en el programa ya han sido formalizados.

"Puedo anunciar oficialmente que hemos aprobado a todos los socios y liberado todos los fondos", afirmó Jager ante representantes de organismos de cuenca, autoridades y expertos reunidos en el encuentro anual de la RIOC.

El llamado programa Peer-to-Peer, impulsado por la red con apoyo de la UE, promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre organismos responsables de la gestión de ríos, lagos y acuíferos de distintos países para fortalecer la gobernanza del agua y mejorar los servicios prestados a la población y a los ecosistemas.

Los 21 proyectos aprobados, cada uno de los cuales recibirá 1,5 millones de euros de la UE, benefician 49 organizaciones de distintos países emparejadas entre sí para cooperar en la protección de cuencas hidrográficas en África, América Latina, Asia y Europa.

La responsable europea subrayó que la iniciativa constituye un ejemplo de cooperación basada en el aprendizaje entre instituciones con desafíos similares y defendió que las mejores prácticas en materia de gestión hídrica surgen del intercambio directo entre profesionales.

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Jager señaló que la experiencia europea demuestra la importancia de la planificación integrada por cuencas, la participación de las partes interesadas y los sistemas de seguimiento para mejorar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en territorios compartidos por varios países.

No obstante, advirtió de que la financiación pública por sí sola no será suficiente para responder a los desafíos del sector. "El dinero público no bastará. Necesitamos asociaciones con el sector privado", afirmó.

En este contexto, presentó la estrategia Global Gateway de la UE como una plataforma destinada a movilizar inversiones mediante el uso de subvenciones, préstamos y mecanismos de garantía capaces de reducir riesgos y atraer capital privado hacia proyectos relacionados con el agua y el saneamiento.

Según explicó, la Unión Europea y sus socios financieros ya mantienen una cartera de inversiones superior a los 4.000 millones de euros en el sector hídrico y aspiran a multiplicar ese volumen mediante instrumentos financieros que permitan ampliar la participación empresarial.

"Pero con el apoyo de la iniciativa privada, a partir de las garantías ofrecidas por la UE, podemos aumentar hasta 6.000 millones las inversiones en plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, redes de distribución y depósitos de reutilización de agua, así como sistemas de bombeo y energía", afirmó.

La representante comunitaria sostuvo que los resultados que obtengan los proyectos Peer-to-Peer serán clave para justificar nuevas inversiones y para mantener el agua como una de las prioridades de la cooperación europea en el próximo marco financiero plurianual de la UE.

La Cumbre de Cuencas, que cuenta con representantes de unos 80 países, es preparatoria para la Conferencia de la ONU sobre el Agua que se celebrará en Abu Dabi en diciembre de este año.