Luisana Calderón, fotógrafa costarricense: "Estoy disfrutando de mi sueño y de mi vida"

"Estoy disfrutando de mi sueño y de mi vida", relata la joven con síndrome de Down en una entrevista con EFE en Madrid.

A sus 21 años está a punto de inaugurar su primera muestra, dando un paso más en su carrera artística y aspirando a conectar con el público con su autenticidad.

Nacida en Costa Rica, sus padres tomaron la decisión de no establecer límites anticipados haciendo que Calderón, ya desde muy pequeña, le robara la cámara a su madre para adentrarse en el mundo de la fotografía, que más adelante se convertiría en su mayor afición y su fuente de "paz".

"Mi familia me acompaña en todo", explica la joven, que espera con ilusión la visita de sus padres para la exposición, que se inaugurará el viernes 19 de junio en Luxars Studio, en Madrid.

"Yo quiero estudiar fuera del país", decía la fotógrafa a sus padres decidida a asumir ese nuevo reto.

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Por ello, tras graduarse y estudiar fotografía, tomó la decisión de cruzar el charco para emprender su aventura, seguir con su formación y abrir nuevas puertas a su desarrollo como persona y profesional.

Establecida en Madrid,. "soy capaz de cumplir mis sueños" haciendo de la fotografía un espacio seguro para retratar "momentos especiales" a través de la cámara, comenta a EFE.

Calderón recibe una formación diseñada a potenciar sus habilidades con un programa que explora ya no solo la fotografía, sino las técnicas de iluminación, edición y comunicación audiovisual.

La muestra recoge algunas de sus fotografías favoritas, que retratan paisajes, escenas cotidianas, niños y pequeños detalles prestando atención al juego de sombras en cada instantánea.

Pero la joven fotógrafa entre todas las imágenes se queda con aquellas que muestran los atardeceres por "el silencio" que los acompaña.

Calderón también cuenta las dificultades a las que se tuvo que enfrentar a la hora de dar el paso y trasladarse a la capital española.

"Fue difícil por estar lejos de mis padres, mis amigos y mi país", pero pese a ello "creo en mí, confío en mí y estoy orgullosa de mí" confiesa a EFE.

Ahora sueña con seguir con su carrera artística, volver a Costa Rica con una lista de clientes propios y abrir su propio estudio de fotografía.