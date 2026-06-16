Lula critica el resurgimiento del proteccionismo y del unilateralismo en la cumbre del G7

"El proteccionismo y el unilateralismo resurgen ahora como respuestas falaces a la complejidad de nuestros problemas", afirmó Lula, durante su intervención en la cumbre del G7 celebrada en la ciudad francesa de Évian, en una aparente mención al Gobierno de Donald Trump, según la transcripción del discurso publicada por la Presidencia brasileña.

El mandatario sostuvo que la distancia entre la prosperidad de las economías más desarrolladas y la realidad de los miles de millones de personas que habitan en el sur global ha aumentado en los últimos años, en parte debido a políticas que favorecieron la concentración de la riqueza.

Según Lula, el neoliberalismo contribuyó a profundizar las desigualdades económicas y las crisis políticas que afectan actualmente a numerosas democracias.

En su discurso, el líder progresista también alertó sobre la insuficiencia de los recursos destinados al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático.

El gobernante brasileño dijo que para acelerar la implementación del Acuerdo de París será necesario elevar la financiación climática hasta al menos 1,3 billones de dólares anuales.

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El jefe de Estado también lamentó la reducción de la ayuda internacional para el desarrollo, que cayó un 23 % el año pasado, así como los recortes sufridos por organismos como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Los desafíos se multiplican, pero la solidaridad internacional se reduce", lamentó.

Lula reiteró que los conflictos armados continúan desviando los recursos y la atención de la agenda de desarrollo, al recordar que el gasto militar mundial ronda los tres billones de dólares al año.

Frente a ese escenario, el mandatario defendió reformas en el sistema financiero internacional para evitar que los países en desarrollo tengan que elegir entre pagar sus deudas externas o financiar necesidades básicas de sus poblaciones.

El líder progresista recordó algunas iniciativas para la sostenibilidad y el desarrollo impulsadas por Brasil, como el fondo para financiar bosques tropicales y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, creada para compartir experiencias y promover políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades.

Lula también defendió una mayor cooperación internacional contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, pero advirtió de que "ese esfuerzo debe tener en cuenta el respeto a la soberanía de los Estados".

Estados Unidos incluyó recientemente al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, en su lista de grupos terroristas extranjeros, una decisión que abrió un debate sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y los límites de la actuación de otros países en asuntos internos brasileños.