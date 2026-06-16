Macron pone banda sonora en redes sociales a la cumbre y encuentros de los líderes del G7

El equipo de comunicación del Elíseo seleccionó cuidadosamente las canciones que acompañaron las imágenes del comienzo de la cumbre, con una foto cenital de los líderes del G7 sentados en torno a una mesa redonda, y con la canción 'Come Together' de los Beatles.

Para los saludos entre Macron y los distintos mandatarios, el Elíseop combinó diplomacia y referencias culturales: por ejemplo, el recibimiento este martes del presidente ucraniano en los jardines del Hotel Royal, donde se celebra la cumbre, lo acompañó con una melodía del compositor de la misma nacionalidad Myroslav Skoryk, compuesta en 1982.

Mientras, la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo acompañada por la canción 'Love Is a Long Road' (El amor es un largo camino), de Tom Petty. El tema aborda, entre otros aspectos, la dificultad de desprenderse de ciertas situaciones y la importancia de mantener la esperanza frente a la adversidad.

Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se eligió 'Felicità', del dúo Al Bano y Romina Power. La canción evoca valores como la cercanía, la unión y el optimismo que generan felicdad.

El canciller alemán, Friedrich Merz, fue recibido virtualmente con Lieblingsmensch (Mi persona favorita), de la cantante Namika, mientras que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, apareció acompañada por Arigato (Gracias), de Nxnja Beats.

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En el caso del primer ministro canadiense, Mark Carney, la banda sonora seleccionada fue 'J’irai où tu iras' (Iré donde tú vayas), popularizada por Céline Dion.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, estuvo asociado a 'The World Is Not Enough' (El mundo no es suficiente), interpretada por la Orquesta Filarmónica Real y perteneciente a la banda sonora de la película homónima de James Bond estrenada en 1999.

Las máximas autoridades de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, hicieron su entrada al ritmo de la Oda a la Alegría, himno oficial del bloque comunitario.

El apoyo a Ucrania, la situación en Oriente Medio o los desequilibros macroeconomicos mundiales y la regulación digital son, entre otros, los temas que figuran en la agenda de esta cumbre que se celebra desde el lunes y hasta mañana miércoles en la localidad prealpina de Évian (este), a orillas del lago Lemán y frente a Suiza.