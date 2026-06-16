Ocho detenidos en Italia tras desarticular una red que importaba cocaína desde Sudamérica

En total, once personas están siendo investigadas en esta fase de la operación por su presunta pertenencia a una organización criminal transnacional.

Los ocho detenidos han sido enviados a prisión preventiva, mientras que los otros tres sospechosos permanecen en libertad a la espera de las evaluaciones del Tribunal de Roma.

La operación de este martes, coordinada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Roma, da continuidad a la detención de la cúpula de la organización a finales del pasado mes de mayo.

Según los investigadores, el entramado, asentado en Roma y en la costa norte de Lacio, contaba con conexiones con las mafias calabresa (Ndrangheta) y campana (Camorra), así como con 'Los Choneros', una de las bandas más violentas de Ecuador, según los carabineros.

La red movilizaba unos 800 kilos de droga al año, generando un volumen de negocio superior a los 25 millones de euros (29 millones de dólares) y beneficios netos de casi seis millones de euros.

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Las pesquisas han revelado un funcionamiento altamente estructurado, con una organización de tipo piramidal y métodos de gestión descritos por los investigadores como "empresariales".

Al frente de la red se encontraba un ciudadano colombiano, conocido como el 'Presidente', quien dirigía las operaciones, fijaba los precios y coordinaba los contactos con los suministradores en España y Sudamérica.

Junto a él, un intermediario dominicano gestionaba el flujo financiero y el blanqueo de capitales mediante criptomonedas, mientras que un socio italiano se ocupaba de la logística con vehículos modificados con dobles fondos ocultos, un sistema interno conocido como el "sistema".

La cocaína se adquiría al por mayor a un precio de entre 16.000 y 17.000 euros por kilo, para ser revendida posteriormente por valores que oscilaban entre los 21.000 y los 24.000 euros.

El margen de ganancia se calculaba de forma interna mediante el término convencional de "puntos", donde cada punto equivalía a 1.000 euros de beneficio.

Asimismo, para burlar las escuchas telefónicas, los implicados utilizaban nombres en código como "Rosalba" o "Rosalía" para referirse a la cocaína rosa, "Blancanieves" para la cocaína clásica, y los términos "cocida" o "cruda" para detallar el estado de su preparación química.

La cocaína llegaba a Europa de dos formas: por mar, mediante barcos mercantes que zarpaban de puertos como el de Guayaquil (Ecuador) y arrojaban fardos al agua para ser recuperados por coordenadas GPS, y por tierra, transportando la droga desde España en los automóviles modificados.