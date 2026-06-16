Pakistán y China destacan su plan de 5 puntos tras el acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.

Durante la llamada, Dar "reconoció las importantes contribuciones de China para la restauración de la paz y la estabilidad regionales, especialmente la Iniciativa de Cinco Puntos entre Pakistán y China", según un comunicado publicado en su cuenta de X.

Este plan, presentado conjuntamente por los propios Dar y Wang Yi el pasado mes de marzo en Pekín, instaba a entablar conversaciones de paz inmediatas para evitar una escalada y exigía el restablecimiento de la navegación en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, el ministro paquistaní elogió el constante apoyo de China a los esfuerzos de Pakistán para facilitar el diálogo y la diplomacia entre Irán y Estados Unidos.

La estrecha coordinación entre ambos se mantuvo durante todo el proceso de negociación, un periodo clave en el que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, también viajó a China para afianzar la estrategia diplomática.

Por su parte, el ministro chino también agradeció "la proactiva labor diplomática de Pakistán y sus sólidos esfuerzos de mediación, que contribuyeron a crear las condiciones propicias para un diálogo".

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Ambos subrayaron la importancia de implementar los acuerdos alcanzados entre las partes y mantener contactos continuos para la solución pacífica de todos los asuntos pendientes.

Islamabad ha jugado un papel central en las negociaciones al encargarse durante las últimas semanas de intercambiar las propuestas de paz entre Washington y Teherán.

Esta intensa mediación ha permitido alcanzar un memorando que pone fin a tres meses y 16 días de conflicto entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que será ratificado el próximo viernes en Suiza durante una ceremonia de firma presidida por Sharif.

China, principal potencia aliada y socio comercial de Irán, ha optado por una postura más discreta en las negociaciones, pero ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de resolver el conflicto y evitar una escalada.

Finalmente, más allá de Oriente Medio, ambos ministros aprovecharon la llamada para dialogar sobre los resultados de la reciente visita de Sharif a China y acordaron seguir trabajando juntos en la segunda fase del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC 2.0) para fortalecer la inversión y la cooperación económica bilateral.