Petro recoge en diez libros los discursos de sus cuatro años como presidente de Colombia

"Son diez tomos de mis palabras siendo presidente (...) encontrarán por lo menos durante este siglo el mejor gobierno de Colombia", afirmó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que mostró los volúmenes, de formato libro de bolsillo, y explicó que reúnen sus palabras sobre los distintos acontecimientos y políticas de su Administración.

El mandatario aseguró que la publicación permitirá a ciudadanos e investigadores consultar sus intervenciones y contrastarlas con lo que considera campañas de desinformación.

"Después de tanto 'fake', de tanta mentira, la gente puede ir directamente, los investigadores en el futuro, a ver cuál era la verdad", manifestó el jefe de Estado.

Petro presentó la obra bajo el título 'Las palabras del cambio' y aseguró que constituye un registro de las principales decisiones de su Gobierno, cuando faltan menos de dos meses para que concluya su mandato, el próximo 7 de agosto.

Además, explicó que la colección fue elaborada por un funcionario de la Presidencia de apellido Ortega, junto con el Ministerio de las Culturas y la Imprenta Nacional, y aseguró que no recibirá beneficios económicos por su comercialización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Yo no me gano ningún pesito", afirmó el presidente, quien señaló que los libros estarán disponibles para bibliotecas públicas y librerías interesadas en distribuirlos.

Petro añadió que habría preferido que su Administración fuera recordada como "el Gobierno de la vida" más que como "el Gobierno del cambio", al considerar que la defensa y expansión de la vida ha sido el eje central de su proyecto político.