Rusia arranca la campaña electoral con el partido del Kremlin en su peor momento

"Con el decreto presidencial se da comienzo a la campaña para la elección de los diputados de la Duma del Estado en su novena legislatura", informó Ela Pamfílova, jefa de la Comisión Electoral Central (CEC).

Serán las segundas elecciones federales en plena guerra con Ucrania desde la presidenciales de 2024, en las que Putin fue reelegido tras una controvertida reforma constitucional que le permite prolongar su mandato hasta 2030 e incluso 2036.

Las elecciones no podían llegar en peor momento para el partido cuyo símbolo es un oso, que domina la política en este país desde 2003. La intención de voto de Rusia Unida ha caído por debajo del 30 % y se acerca al mínimo histórico del 26,4 % de agosto de 2021, según las compañías demoscópicas.

De acuerdo con los analistas, los motivos son el hartazgo con la guerra, la caída del nivel de vida debido al encarecimiento de la cesta de la compra y, principalmente, los cortes de internet. La mayoría de los rusos vincula la ralentización de internet y las prohibiciones de las redes sociales con los diputados del partido gobernante en la Duma o cámara de diputados.

Mientras, la oposición, en particular Nueva Gente, han subido en los sondeos (con más de un 10 % de intención de voto) al oponerse abiertamente a dichas medidas, que Putin también justificó con el argumento de que la seguridad de los ciudadanos es prioritaria, aunque los expertos consideran que la eficacia de los drones ucranianos no está vinculada en ningún caso con internet.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó esta semana un mensaje en el que situó en un 22 % la intención de voto de Rusia Unida, partido que logró casi el 50 % de los votos en las últimas legislativas en 2021.

Rusia Unida suele utilizar masivamente el recurso administrativo y lograr el apoyo de los millones de empleados públicos, trabajadores de la industria militar y soldados. Sea como sea, los analistas y la prensa independiente consideran objetivamente que el partido del Kremlin tiene imposible renovar la mayoría constitucional (300 de 450 escaños), aunque esperan que, como se dice comúnmente en Rusia, la CEC 'dibuje' los resultados que le convengan.

La incertidumbre es tan grande que Rusia Unida aún no ha comenzado su campaña, algo que en otras ocasiones hizo con más seis meses de antelación. La economía no deja de contraerse, los drones ucranianos golpean diariamente objetivos en toda la Rusia europea y la campaña militar está atascada.

"Por ahora estamos haciendo campaña a ciegas", comentó una fuente en la Administración presidencial al portal Meduza.

Rusia Unida, comparada por la oposición con el PCUS soviético, no tiene programa, porque este está vinculado directamente a la actualidad. Si las negociaciones de paz no fructifican, promoverá la victoria en la guerra sobre Ucrania; si Moscú y Kiev alcanzan un arreglo, defenderá que el Kremlin siempre abogó por la paz.

Por ello, tampoco ha recibido el visto bueno del Kremlin para utilizar como lema el hecho de que es el partido de Putin. Y es que la imagen del presidente ya está suficientemente dañada -está a su nivel más bajo de toda la guerra- como para que la desprestigiada formación oficialista agrave su desplome en las encuestas.

El número uno de las listas serán el expresidente Dmitri Medvédev, muy impopular entre los rusos, entre otras cosas por su mala gestión como primer ministro y sus continuas salidas de tono en las redes sociales.

El partido del Kremlin se ve beneficiado tradicionalmente por la baja participación, especialmente en las grandes ciudades, debido a la negativa de muchos rusos críticos con Putin a acudir a las urnas.

La única fuerza que resiste es el liberal Yábloko, el único partido opositor legal en este país. Por ello, las autoridades han lanzado una campaña de persecución de sus candidatos, muchos de los cuales han sido detenidos, encarcelados o calificados de agentes extranjeros o extremistas, lo que les impide concurrir a los comicios.

Yábloko, formación que confiaba en superar el 5 % y acceder a la Duma de la que está ausente desde hace 20 años, es el único partido que se opone públicamente a la guerra, varios de cuyos veteranos han sido incluidos en la listas de Rusia Unida.

La oposición en el exilio también decidió participar a distancia en la campaña al fundar el pasado fin de semana su primer partido desde el comienzo de la guerra, Rusia Pacífica, liderada por Iliá Yashin, antiguo aliado del asesinado -según sus correligionarios y Occidente- Alexéi Navalni.