Schwarzenegger y Kamala Harris unen fuerzas ante retrocesos en política climática de Trump

Kamala Harris, vicepresidenta en el anterior Gobierno estadounidense y perdedora de las elecciones de 2024 ante Donald Trump, ha sido la estrella invitada de la Austrian World Summit (AWS), la conferencia medioambiental que el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger organiza desde hace diez años en Viena, la capital de su país natal.

"Este es un asunto que debería considerarse apartidista", dijo Kamala Harris durante un debate con el también actor, al ser preguntada por qué una política demócrata participa en un acto organizado por un conocido republicano.

"A diferencia de otros políticos que emplean su tiempo simplemente en atacar a la oposición (...) nosotros no dejamos que eso nos impida trabajar juntos", dijo por su parte Schwarzenegger sobre sus pertenencias a partidos distintos.

Pese a ser también del Partido Republicano, el político, actor y activista ha sido siempre muy duro con las posiciones de Trump respecto al cambio climático y el medioambiente, y, de hecho, recordó que votó por Harris en las elecciones.

Hoy, por ejemplo, criticó que el actual Gobierno esté apostando por una fuente contaminante como es el carbón mientras, dijo, el futuro está en las renovables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nadie quiere ser parte de las siete millones de personas que mueren cada año debido a la contaminación", dijo al respecto.

Schwarzenegger, impulsor de políticas medioambientales cuando fue gobernador de California entre 2003 y 2011, afirmó que nunca vio a Harris como una demócrata, sino como "una servidora pública" que cuando fue fiscal general de ese Estado luchó contra las empresas contaminantes.

"La única forma en que realmente podemos resolver este problema es si trabajamos juntos", dijo el actor, indicando que entre el público se encontraban el presidente de Austria, un ecologista progresista; el canciller, un conservador; el gobernador de Minnesota, un demócrata; y el comisario de Energía de la UE, un socialdemócrata.

El actor pidió no caer en el pesimismo pese a las políticas regresivas de Trump, por ejemplo, al eliminar la norma que define los gases de efecto invernadero como perniciosos para la salud, y afirmó que fuentes independientes aún consideran que las emisiones del país estarán en 2035 muy por debajo de los niveles de 2005.

"¿Veis? Este Gobierno no nos ha parado. Lo han intentado, lo han intentado de verdad. Pero nosotros somos imparables", dijo Schwarzenegger, usando el eslogan de la edición de este año de su conferencia, que reúne a políticos, empresarios y activistas.

El exgobernador negó que el avance de las políticas climáticas dependa sólo de las decisiones del Gobierno de EEUU, y dijo que se está haciendo mucho a nivel de administraciones locales y regionales, y en otros países, así como en las empresas y la ciudadanía.

Schwarzenegger enumeró los éxitos logrados en 2025, desde el aumento en 700 gigavatios de la producción de energía renovable en el mundo, las 3.000 millones de toneladas de CO2 no emitidas gracias a las fuentes limpias; o el crecimiento hasta la mitad del total de la venta de coches eléctricos en China, el país más contaminante.

"El poder para reducir la contaminación reside a nivel estatal y local. Todos lo sabemos. No en Washington, no en Moscú, no en ninguna de esas capitales. Reside en todos ustedes", animó Schwarzenegger.

El actor dijo que, mientras mucha gente habla de tener "esperanza" lo que hay que hacer es empezar a cambiar: "Se trata de acción, acción, acción".

Además, pidió cambiar la estrategia de comunicación y no hablar de cambio climático, sino de contaminación, ya que, argumentó, es una amenaza que la gente, independientemente de su posición política, siente más como una amenaza inmediata a su salud que el aumento del nivel del mar o el derretimiento de los glaciares.

La contaminación viene de la quema de combustibles fósiles y, resumió, "si se termina con la contaminación ya no hay cambio climático".

Harris, por su parte, pidió que en el debate sobre la crisis climática se apele a los ciudadanos como consumidores y que se lance el mensaje de que usar energía renovable no es sólo lo correcto, sino que es también más barato.

En ese sentido, apostó también por los incentivos fiscales tanto para usuarios como para los desarrolladores de las tecnologías.

Pero también, dijo desde su experiencia como fiscal, que las compañías contaminantes paguen las consecuencias.

Sobre las actuales políticas del Gobierno de Trump, Harris dijo que su percepción es que los ciudadanos sienten que, cuando termine su mandato, habrá oportunidades de hacer las cosas mejor.

Eso sí, reconoció que para atender la desconfianza de los ciudadanos hacia los Gobiernos, hay que plantearse si se están atendiendo en tiempo real las necesidades básicas.