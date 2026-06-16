Serbia y la húngara MOL acuerda gestionar la petrolera NIS tras la salida del capital ruso

Las autoridades estadounidenses han obligado a la venta de la participación conjunta del 56,15 % que poseen Gazprom Neft y Gazprom en NIS, como parte de las sanciones destinadas a reducir los ingresos energéticos de Rusia vinculados a la guerra en Ucrania.

El lunes expiraron tanto la licencia operativa que permite a NIS seguir funcionando como la autorización negociadora para que MOL pudiera avanzar en la compra, lo que dejaba a la compañía al borde de un cierre si no se alcanzaba un acuerdo.

Según el acuerdo firmado, Serbia aumentaría su participación en NIS en un 5 % adicional, sumado a su actual 28,8 %, mientras que MOL, en caso de convertirse en accionista mayoritario, se comprometería a garantizar el suministro energético al mercado serbio y mantener operativa la refinería de Pancevo durante al menos diez años.

El Gobierno serbio ha defendido el pacto con la empresa participada por el estado húngaro como una medida clave para proteger la seguridad energética del país.

La operación sigue pendiente de un acuerdo definitivo con los accionistas rusos y de la aprobación de Washington.

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Desde Tiflis, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, afirmó que espera una nueva prórroga de 15 días por parte de Estados Unidos para evitar el cierre operativo de NIS y confió en que la parte rusa acepte finalmente la venta.