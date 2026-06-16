Sismo de magnitud 4,3 se siente frente a las costas de provincia ecuatoriana de Esmeraldas

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 09:56 hora local (14:56 GMT) a 0,79 grados de latitud sur y a 80,33 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros y a 40,3 kilómetros de la ciudad de Muisne.

La provincia de Esmeraldas y su vecina Manabí fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ese terremoto se sintió con fuerza también en zonas andinas, como la capital ecuatoriana, Quito, y tuvo miles de réplicas, de acuerdo al Instituto Geofísico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.