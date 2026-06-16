Trump aceptó cenar con Macron en Versalles porque es el palacio "auténtico" y no imitación

"Soy un admirador de los lugares hermosos", afirmó ante la prensa al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en los márgenes de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que empezó la víspera y termina este miércoles.

El inquilino de la Casa Blanca explicó que tenía previsto regresar a Washington durante la tarde del miércoles, al término de la cumbre del G7, pero decidió aceptar la invitación de Macron para asistir a una cena en Versalles.

"Versalles no es una imitación dorada; es el auténtico", exclamó Trump, quien señaló que el único inconveniente sería llegar más tarde a Estados Unidos, aunque restó importancia a ese hecho al asegurar que no necesita "dormir mucho" y que ello no afectará a su actividad en la Casa Blanca.

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha convertido la Casa Blanca en su particular Versalles. Ha multiplicado el número de cuadros en el Despacho Oval y agregado espejos con pesados marcos de color oro, además de añadir detalles dorados a las cornisas de la chimenea, las mesas, las paredes e incluso la galería exterior.

El motivo oficial de la cena en el Palacio de Versalles es conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU., según el Elíseo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cena tendrá lugar justo tras finalizar la cumbre de jefes de Estado del G7 (Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia) que se celebra desde ayer en Évian.

Versalles es un lugar muy ligado a la amistad franco-estadounidense, recordó el Elíseo, ya que en ese lugar fue firmado en 1783 el tratado que consagró la independencia de EE.UU..

Fue después de que el rey Luis XVI ayudase a las Trece Colonias en la guerra contra los británicos, en la que desde París se aportó apoyo financiero, armamentístico y militar.

La guerra terminó oficialmente con el Tratado de París, con el que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos.