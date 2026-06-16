Ventaja de Fujimori sobre Sánchez crece a 33.432 votos en Perú, con un escrutinio del 99 %

De acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,092 % del sufragio con 9.125.179 votos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú recibe el 49,908 % con 9.091.747 votos.

Nueve días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 881 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En manos de los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas, generalmente por los grupos políticos en contienda, y de persistir las diferencias son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

Hasta la fecha, los jurados electorales han recibido 1.661 actas de votación observadas, de las cuales el 93,5 % fueron resueltas con su respectivo pronunciamiento.

Sin embargo, han pasado a la etapa del recuento de votos 177 actas, de las cuales 69 han tenido ya la audiencia pública y quedan más de un 60 % por revisarse, según la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral en el país.

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Una portavoz del JNE reiteró en la víspera que el plazo máximo para la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta presidencial es a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031).